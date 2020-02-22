Имя Любови Успенской в последнее время не сходит с первых полос звездных новостей из-за громкого скандала в ее семье, связанного с проблемами Татьяны Плаксиной, единственной дочери певицы. Одной из тех, кто попытался разделить с Успенской ее горе, стала Ксения Собчак. Однако Любовь Залмановна осталась недовольна результатом совместной работы, о чем публично заявила в своем блоге. «Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли (ее крик невозможно вместить ни в одно приходящее в голову словосочетание), это призыв молча прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми… а главное, 10 раз подумать всем, кто соберётся идти на шоу и к «желтым журналистам», подобным Ксении Собчак @xenia_sobchak, осознавая, что даже невозможно будет предположить, какой душевной болью это может обернуться!С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий «хайпа». Как будто формулировка «хлеба и зрелищ» трансформировалась в «крови и зрелищ»... нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто, способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но я была уверена, что у нее, по крайней мере, хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери». «Я шла как мать к матери, как человек, знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания.Но я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю, как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную, циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившую там свою душу.Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарий программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близким, приглашённым друзьям. Выстроенный в собственном формате сценарий Ксении выдержал эфир, и мне ничего не оставалось, как испытать горчайшее разочарование не только тем, что происходит сейчас в моей жизни, у нас с Таней, но и тем, что сейчас происходит в душах и сердцах людей», — написала Любовь (продолжение записи можно увидеть в карусели поста, – прим.ред.). «Любовь! Вы пришли ко мне, как к журналисту. И я вела себя как журналист. Вы можете сколько угодно говорить про желтуху, но не было ни толпы, ни криков, ни передергивания. Было только интервью с вами. И мои вопросы вам. Да, неудобные, да, неприятные. Но нигде не переходящие грань такта. Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Я журналист, я не могу вас поддержать или вставать перед вами на колени - я могу только постараться разобраться в ситуации. И уж точно я ничего не вырываю из контекста и не «компилирую». Все, что вы сказали по существу, мы оставим не тронутым монтажом - я вам это обещаю. Жаль, что вы так эмоционально реагируете. Вы талантливый человек, но какие-то вещи, видимо, просто пока не готовы понять и услышать от посторонних людей и даже от близких!» — ответила Ксения в комментариях. А вы на чьей стороне? (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото: Instagram, кадры из эфираВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!