В Москве таксист сбил знаменитого баскетболиста Никиту Шабалкина

Как оказалось, баскетболист переходил дорогу рядом с пешеходным переходом, но не успел перейти дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Между мужчинами сразу же завязался скандал, после которого водитель такси намеренно протащил спортсмена на капоте автомобиля около 15 метров.

Подозреваемый сразу же скрылся с места происшествия, не оказав никакой помощи Шабалкину. В скором времени потерпевшего доставили в больницу с травмами коленей и голеностопа.

Сейчас этим делом занялась полиция, а баскетболисту в одной из столичных клиник стараются помочь врачи.

К слову, Никита Шабалкин — заслуженный мастер спорта России. Чемпион Европы по баскетболу в 2007 году. Спортсмен выступал на позиции тяжёлого форварда или центрового.

К слову, до этого мы писали, что звезда фильма «Родные» Семен Трескунов раскрыл семейную тайну: «Марина – не моя мама». Актер впервые рассказал о том, что Марина Трескунова, которую все считали его родной матерью на самом деле оказалась мачехой.