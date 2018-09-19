В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей

В этот вторник, 18 сентября, Лиза и Гарри Галкины праздновали день рождения. В честь первого юбилея (двойняшкам исполнилось по пять лет), помимо долгожданных подарков, родители устроили веселую вечеринку. На празднике присутствовали друзья семьи: Сергей Лазарев, певица Жасмин, Галина Юдашкина, Светлана Лобода, Николай Басков, Александр Буйнов и другие. Многие пришли с детьми.

Аниматоры пускали мыльные пузыри, устраивали конкурсы, показывали фокусы.