В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей

В этот вторник, 18 сентября, Лиза и Гарри Галкины праздновали день рождения. В честь первого юбилея (двойняшкам исполнилось по пять лет), помимо долгожданных подарков, родители устроили веселую вечеринку. На празднике присутствовали друзья семьи: Сергей Лазарев, певица Жасмин, Галина Юдашкина, Светлана Лобода, Николай Басков, Александр Буйнов и другие. Многие пришли с детьми.
Аниматоры пускали мыльные пузыри, устраивали конкурсы, показывали фокусы.
Кульминацией вечера стала веселая дискотека, на которой Алла Борисовна Пугачева веселилась наравне со всеми, несмотря на высокие, хоть и массивные, каблуки. Примадонна была облачена в костюм с леопардовым принтом.
Торжество проходило в фешенебельном ресторане на Рублевке.
Фото и видео: instagram