Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина получили долгожданный подарок в день своего рождения

В этот вторник, 18 сентября, маленькие Гарри и Лиза Галкины празднуют пятилетие. Их родители — Алла Пугачева и Максим Галкин — подготовили наследникам роскошный сюрприз. Уже не первый год дети просили завести хоть какое-нибудь домашнее животное, но мама была категорически против. Но все же Алла Борисовна смягчилась и решила пойти навстречу желаниям ребят, начав с малого: ранним утром именинники обнаружили на первом этаже замка птичек и хомячков.

«Хомячки! Хомячкииии! Гарик!!! Это твои любименькие хомячки!!!», — радуется Лиза. «Как я заказывал! Он спит, папа!!!», — вторит ей Гарри. «А это — канарейки. Они очень красиво поют», — комментирует звездная мама.