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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина получили долгожданный подарок в день своего рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Аллы Пугачевой

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Родители исполнили мечту пятилетних Лизы и Гарри Галкиных.

В этот вторник, 18 сентября, маленькие Гарри и Лиза Галкины празднуют пятилетие. Их родители — Алла Пугачева и Максим Галкин — подготовили наследникам роскошный сюрприз. Уже не первый год дети просили завести хоть какое-нибудь домашнее животное, но мама была категорически против. Но все же Алла Борисовна смягчилась и решила пойти навстречу желаниям ребят, начав с малого: ранним утром именинники обнаружили на первом этаже замка птичек и хомячков.

«Хомячки! Хомячкииии! Гарик!!! Это твои любименькие хомячки!!!», — радуется Лиза. «Как я заказывал! Он спит, папа!!!», — вторит ей Гарри. «А это — канарейки. Они очень красиво поют», — комментирует звездная мама.

Вероятнее всего, родители решили проверить, справятся ли малыши с уходом за домашними животными. Кто знает, может быть в следующий раз их ждет еще более грандиозных сюрприз? Ведь год назад Лиза просила котенка. Или собачку. Или корову. Или овечку — девочке все равно, лишь бы питомец был. А вот Гарик давно мечтает о настоящем щенке.

«Боже !!!! Умиление глядя на детей. Какие умные и искреннии дети!!! Поздравляю с 5- ти летием вас. Желаю чтоб в жизни было все солнечно!!!», «Прелестные детки! Желаем здоровья и счастливого беззаботного детства!!!», «Совсем уже большие детки! Здоровья вам всем», «С днем рождения чудо-деток! Пусть растут счастливыми. И нас радуют. От них столько позитива всегда! Маленькие солнечные зайчики», «Поздравляю малышей！Пусть все мечты исполнятся！Здоровья родителям», «Алла и Максим, поздравляю от души! Вы чудесные родители, ваши дети - большая радость не только вам, но и нам всем! Спасибо, что делитесь радостью наблюдать за ними! С Днём рождения Лизоньку и Гарри», — комментируют подписчики.

Присоединяемся к поздравлениям!

Фото и видео: instagram

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