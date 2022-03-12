В кружеве и трауре: Ксения Собчак позирует в необычном образе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak/Instagram
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Звезда поделилась тем, как много для нее значит социальная сеть и обратилась к поклонникам ее творчества.
Известная своим острым юмором журналистка и супруга режиссера Константина Богомолова примерила необычный траурный образ. Звезда позирует в черном кружевном платье, перчатках в сетку, покрыв голову кружевной косынкой. Собчак дополнила образ ярким макияжем глаз.
Фото: @xenia_sobchak/Instagram
«Я обойдусь без долгих речей - просто благодарна каждому из 9 млн за то, что моя страница была вам интересна, за мой ежедневно взрывающийся директ, за то сообщество, которое сформировалось за эти годы», — подписала снимок звезда, а также добавила ссылки на свои другие социальные сети.
Подписчики Ксении восхитились ее внешнему виду и отметили, что она прекрасно выглядит, несмотря на тяжелый рабочий график и практически отсутствие свободного времени.
Недавно ведущая приняла участие в очередной необычной фотосессии, где позировала в откровенном образе в компании живых кроликов. Звезда примерила ярко-красное платье с декольте, дополнив образ небрежной прической. «А вы в любви удав или кролик?» — спросила Ксения у подписчиков.
Фото: Instagram