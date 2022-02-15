Растрепанные волосы, разрез до бедра: Ксения Собчак снялась в дерзкой фотосессии
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ xenia_sobchak
Ксения Собчак продемонстрировала снимки с новой фотосессии. Блогер опубликовала фотографии с одной из недавно прошедших съемок, на которых она позирует в смелом образе. Фанаты пишут, что звезду на этих кадрах просто не узнать.
В кадре Ксения запечатлена сидящей на кровати в окружении кроликов. Телеведущая примерила ярко-красное платье с разрезом почти до пояса. В антураж фотосессии отлично вписалась небрежная прическа звезды и макияж, акцентом которого стали насыщенно-красные губы.
«А вы в любви - удав или кролик?», — спросила у подписчиков под фотографией Собчак.
Снимок вызвал бурную реакцию у аудитории. Под публикацией набралось немало восторженных комментариев: «Настоящая женщина», «Как всегда шикарна», «Бесконечная круть», «Красота», «Фотографу пятерка», «Королева эпатажа».
Отвечая на вопрос под постом, многие поклонники отметили, что в отношения с Константином Богомоловом Ксения из мощного удава превращается в милого кролика. Действительно, напористая и жесткая телеведущая заметно расцвела рядом со своим вторым мужем. Напомним, что Ксения Собчак состоит в браке с драматургом Константином Богомоловым с 2019 года.
Фото: Instagram