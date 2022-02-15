Растрепанные волосы, разрез до бедра: Ксения Собчак снялась в дерзкой фотосессии

Ксения Собчак продемонстрировала снимки с новой фотосессии. Блогер опубликовала фотографии с одной из недавно прошедших съемок, на которых она позирует в смелом образе. Фанаты пишут, что звезду на этих кадрах просто не узнать.

В кадре Ксения запечатлена сидящей на кровати в окружении кроликов. Телеведущая примерила ярко-красное платье с разрезом почти до пояса. В антураж фотосессии отлично вписалась небрежная прическа звезды и макияж, акцентом которого стали насыщенно-красные губы.