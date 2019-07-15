В кружевах и с котом: Ирина Шейк интригует неожиданной фотосессией

«Ещё рано кошек заводить!♥️»: «Ириша, ты самая лучшая! С тобой вся Россия и весь Урал!», «Ирина-добрая душа😍», «А вот с котом,это большой плюс!», «Без кота и жизнь не та», «Рано ещё, Ира, с кошарами фотаться... ой раааноооо», «Лучше Ирины Шейк может быть только Ирина Шейк с котом», «Ирина, уважение, за то, что помогаешь животным❤️👍 Красотка», — пишут Ирине в комментариях.

Напомним, не так давно американский таблоид сообщил, что певица Леди Гага переехала в особняк Брэдли Купера, однако портал Gossip cop, специализирующийся на развенчании слухов, опроверг эти слухи.