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В кружевах и с котом: Ирина Шейк интригует неожиданной фотосессией

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я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк с котиками

Фото: Instagram
Ирина Шейк поделилась несколькими кадрами из новой фотосессии.

В Сети не утихает обсуждение расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера. Пока отечественные дамы заступаются за супермодель в комментариях к записям в блоге Леди Гаги, предполагаемой разлучницы пары, Ирина не теряет время даром. Красотка поддержала зоозащитницу Бэт Стерн, занимающуюся пристройством кошек, оставшихся без крова и хозяев. Шейк опубликовала несколько откровенных снимков, на которых позирует с усатыми-полосатыми.

«Ещё рано кошек заводить!♥️»: «Ириша, ты самая лучшая! С тобой вся Россия и весь Урал!», «Ирина-добрая душа😍», «А вот с котом,это большой плюс!», «Без кота и жизнь не та», «Рано ещё, Ира, с кошарами фотаться... ой раааноооо», «Лучше Ирины Шейк может быть только Ирина Шейк с котом», «Ирина, уважение, за то, что помогаешь животным❤️👍 Красотка», — пишут Ирине в комментариях.

Напомним, не так давно американский таблоид сообщил, что певица Леди Гага переехала в особняк Брэдли Купера, однако портал Gossip cop, специализирующийся на развенчании слухов, опроверг эти слухи.

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер встречались в течение четырех лет. У пары есть двухлетняя дочь Леа де Сьен.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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