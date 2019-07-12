Проверяем слухи: Леди Гага теперь живет с Брэдли Купером и обустраивает его дом?

Ряд иностранных и российских СМИ сообщают: Леди Гага переехала к своему возлюбленному — актеру и режиссеру Брэдли Куперу. Певица уже заказала дизайнерскую мебель, передает InTouch.
К радости поклонников Ирины Шейк, эта новость — всего лишь выдумка журналистов. Портал GossipCop, занимающийся сбором и проверкой новостей об иностранных звездах, опроверг эту информацию.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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