В кислородной маске: Кира Прошутинская попала в больницу из-за проблем с легкими

Знаменитая телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу из-за проблем с легкими. 9 января она обратилась за помощью к медикам с жалобами на высокое давление и кашель. На следующий день кашель усилился. При повторном осмотре медики услышали в легких пациентки хрипы, сообщает телеграм-канал Mash.

Чтобы помочь пожилой телеведущей дышать, ее перевели на кислородную маску. Также Прошутинская должна находиться на животе 16 часов в сутки. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

О том, подтвердился ли у Прошутинской ковид, пока неизвестно.

Кира Прошутинская участвовала в создании 132 программ на российском ТВ, в том числе — «Времечко», «Взгляд», «Народ хочет знать» и других. Она также была ведущей телепередач: «Он и Она», «Мужчина и женщина», «В поисках утраченного».

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