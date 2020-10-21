«В холода интересуюсь только теплой одеждой»: Вера Брежнева утеплилась уютным синим флисовым костюмом

Вера очень любит демонстрировать себя и свою фигуру, которой очень гордится, в своем Instagram. Певица считает, что вкладывает в свое тело много усилий, а потому вполне имеет право им похвастаться.

Поэтому она опубликовала очень эффектное фото из примерочной в необычном купальнике, который демонстрирует ее фигуру. А вот некоторые из подписчиков решили, что такие фото Брежневой уже не по возрасту — мол, после 40 лет выставлять тело напоказ уже не стоит. Нашлись и те, кто обвинил ее в ретуши.

Но Вера не растерялась и ответила своим критикам, выложил селфи в натуральном виде — без макияжа и укладки.

«Мое мнение: я офигенная. Простите», — гордо заявила артистка.