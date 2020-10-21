«В холода интересуюсь только теплой одеждой»: Вера Брежнева утеплилась уютным синим флисовым костюмом
Фото: www.instagram.com/ververa/?hl=ru
Вера Брежнева призналась, что с наступлением холодного времени года ее беспокоит только то, чтобы одежда была теплой.
Певица примерила очень уютный флисовый костюм необычного пепельно-синего оттенка. Его она надела вместе с объемными светлыми ботинками, а сверху накинула бежевую куртку.
«Начинаются холода. И меня перестаёт интересовать все, кроме тёплой одежды. Итак, мой любимый тёплый костюм».
Поклонникам творчества певицы идея выглядеть уютно и одеваться тепло пришлась по душе.
«Ношу все зимнее уже в октябре, как зимовать буду, непонятно», «Bepa, вы прекрасная несмотря на погоду или время года», «Какая стильная, эффектная, ваууу», «Вера, от вас веет позитивом и счастьем. Обожаю Вас с Константином», — пишут в комментариях.
Вера очень любит демонстрировать себя и свою фигуру, которой очень гордится, в своем Instagram. Певица считает, что вкладывает в свое тело много усилий, а потому вполне имеет право им похвастаться.
Поэтому она опубликовала очень эффектное фото из примерочной в необычном купальнике, который демонстрирует ее фигуру. А вот некоторые из подписчиков решили, что такие фото Брежневой уже не по возрасту — мол, после 40 лет выставлять тело напоказ уже не стоит. Нашлись и те, кто обвинил ее в ретуши.
Но Вера не растерялась и ответила своим критикам, выложил селфи в натуральном виде — без макияжа и укладки.
«Мое мнение: я офигенная. Простите», — гордо заявила артистка.
Фото и видео: Instagram Веры Брежневой
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