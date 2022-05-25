В Каннах Диана Крюгер и Софи Марсо устроили битву алых нарядов

В этот день красная дорожка собрала десятки звезд первой величины. Фотографам позировали Диана Крюгер и Норман Ридус, Мэгги Джилленхолл, Софи Марсо, Джейк Джилленхол, Дипика Падуконе, Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Нуми Рапас, Кристен Стюарт, Беренис Бежо, Мэй Маск, Леа Сейду и многие-многие другие знаменитости.

Некоторые из звезд вышли в свет в алых нарядах, устроив настоящую модную битву.

Так, обладательница золотой пальмовой ветви кинофестиваля Диана Крюгер выбрала платье с объемной юбкой Oscar de la Renta.

Звезда французского кино Софи Марсо для выхода в свет нарядилась в алый комбинезон с накидкой-шлейфом.