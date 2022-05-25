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В Каннах Диана Крюгер и Софи Марсо устроили битву алых нарядов

На Лазурном берегу продолжается 75-й Каннский кинофестиваль, который впервые за последние два года проходит в своем привычном формате. 24 мая состоялись показ фильма Луи Гарреля «Невиновный», а также празднование юбилея кинофестиваля.
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Дайан Крюгер и Норман Ридус

Фото: Imagespace/ Global Look press

В этот день красная дорожка собрала десятки звезд первой величины. Фотографам позировали Диана Крюгер и Норман Ридус, Мэгги Джилленхолл, Софи Марсо, Джейк Джилленхол, Дипика Падуконе, Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Нуми Рапас, Кристен Стюарт, Беренис Бежо, Мэй Маск, Леа Сейду и многие-многие другие знаменитости.

Некоторые из звезд вышли в свет в алых нарядах, устроив настоящую модную битву.

Так, обладательница золотой пальмовой ветви кинофестиваля Диана Крюгер выбрала платье с объемной юбкой Oscar de la Renta.

Звезда французского кино Софи Марсо для выхода в свет нарядилась в алый комбинезон с накидкой-шлейфом.

Софи Марсо

Софи Марсо

Фото: Simone Comi/ Global Look press

Бразильская супермодель Изабель Гулар свой выбор остановила на комбинезоне Ashi Studio с открытыми плечами и с длинной юбкой из перьев.

Изабель Гулар

Изабель Гулар

Фото: Alberto Terenghi/ Global Look press

Спутница Джейка Джилленхола — 26-летняя французская модель Жанна Кадье (пара встречается с 2018 года) на красную дорожку вышла не в алом, но в ярко-розовом и весьма оригинальном платье Loewe с топом в виде губ. Модель выбрала не менее оригинальные серебряные туфли с огромными бантами и обернутый вокруг руки клатч.

Джейк не стал изменять классике — надел костюм Armani.

Джейк Джилленхол и Жанна Кадье

Джейк Джилленхол и Жанна Кадье

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/ Global Look press

Французская актриса, номинантка на «Оскар» Беренис Бежо прибыла на премьеру в компании супруга, режиссера Мишеля Хазанавичуса.

Она надела сверкающий облегающий комбинезон Alexis Mabille с повязанной вокруг него алой пышной юбкой.

Беренис Бежо и Мишель Хазанавичус

Беренис Бежо и Мишель Хазанавичус

Фото: Boesl/ Global Look press

А чей алый образ вам понравился больше всего?

Фото: Global Look press

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