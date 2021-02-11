В эфир вышел последний сюжет с участием Бориса Грачевского

На шоу появились также и другие звёздные дети, у которых возникли схожие проблемы – дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, и дочь Любови Успенской. На шоу Борис Грачевский рассказал, как он воспитывал своих детей и что считает важным:

«Разница в возрасте у моих детей 47 лет. Самое важное в воспитании детей, конечно, происходит в семье. Хотя всегда все валят на школу. Для ребенка важно знать, что у него получается что-то, чувствовать, как его хвалят. Ближе родителей для ребенка никого нет. Я всегда не любил школьные правила из-за их универсальности. Но это не означает, что нужно отдавать ребенка на домашнее обучение. Все-таки ребенок в таком случае вываливается из социума», – рассказал Грачевский.

У самого режиссера в последний год его жизни появился сын , который стал его главной радостью – многие его друзья признавались, что он присылал им фото сына даже из больницы.

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