Глюкоза о том, почему ее дочь отчислили из школы: «Она творческий человек»
Фото: www.instagram.com/glukozamusic/?hl=ru
Звёздные мамы нередко сталкиваются с бунтарство своих детей – с детства осознавая, что они особенные, подростки просто не хотят быть такими, как все.
Старшую дочь Глюкозы, Лидию Чистякову, более года назад отчислили из элитной гимназии. Певица призналась в интервью с Ксенией Собчак в шоу «Док-Ток», почему так произошло, и что изменилось в другой школе.
«Она творческий ребенок», – заявляет Наталья, отметив, что в семье всегда было принято общение со взрослыми на равных. Дети могли оспорить замечание со стороны родителей, если не согласны с ним, и так или иначе выразить свою позицию.
Девочку, по мнению самой Глюкозы, отчислили не столько из-за внешнего вида – как отмечает мать, в таком виде, как Лиду можно увидеть в социальных сетях, она в школу не ходила.
«Она открыто выражала свою позицию», – отметила Глюкоза. «В новой школе она стала лучше учиться. Она ходит в школу с удовольствием».
Сама Лидия признается, что не считает школу плохой – просто правила, по ее мнению, не для неё. При этом сестра Лиды ходит в ту же старую школу и умнее все в порядке.
Лидии же пришлось столкнуться и с буллингом – в том числе из-за звёздной мамы. Одноклассники монтировали неприличные фотографии со звёздой, и показывали их ее дочери.
Отношения с родителями у звездных детей не всегда складываются идеально. Ещё одной гостьей ток-шоу стала Татьяна, дочь Любови Успенской. По ее словам, отношения с матерью к нее испортились именно из-за ее звёздности – певица даже дома не выходила из образа, сцена ее затянула.
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Фото и видео: Instagram Натальи Ионовой
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