Глюкоза о том, почему ее дочь отчислили из школы: «Она творческий человек»

Звёздные мамы нередко сталкиваются с бунтарство своих детей – с детства осознавая, что они особенные, подростки просто не хотят быть такими, как все.

Старшую дочь Глюкозы, Лидию Чистякову, более года назад отчислили из элитной гимназии. Певица призналась в интервью с Ксенией Собчак в шоу «Док-Ток», почему так произошло, и что изменилось в другой школе.

«Она творческий ребенок», – заявляет Наталья, отметив, что в семье всегда было принято общение со взрослыми на равных. Дети могли оспорить замечание со стороны родителей, если не согласны с ним, и так или иначе выразить свою позицию.

Девочку, по мнению самой Глюкозы, отчислили не столько из-за внешнего вида – как отмечает мать, в таком виде, как Лиду можно увидеть в социальных сетях, она в школу не ходила.