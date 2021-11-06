«В детстве была полненькой»: Алсу показала, как выглядела в 13 лет
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица Алсу порадовала поклонников архивными фото времен средней школы. Отвечая на вопросы подписчиков, поинтересовавшихся, действительно ли она «в детстве была полненькой», 38-летняя артистка разместила снимок себя 13-летней. На нем будущая звезда предстала в футболке с коротким рукавом.
Фото: @alsou_a/Instagram
Также Алсу поделилась снимком из более раннего этапа своей жизни. Звезда продемонстрировала свой природны цвет волос.
Фото: @alsou_a/Instagram
А в ответ на вопрос, зачем она сделала татуаж бровей, Алсу поделилась вот этим снимком.
Фото: @alsou_a/Instagram
А ранее редким архивным фото поделилась певица Лайма Вайкуле. На нем звезда предстала рыжеволосой красоткой в компании молодого Валерия Леонтьева.
Фото и видео: @alsou_a/Instagram