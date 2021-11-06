«В детстве была полненькой»: Алсу показала, как выглядела в 13 лет

Певица Алсу порадовала поклонников архивными фото времен средней школы. Отвечая на вопросы подписчиков, поинтересовавшихся, действительно ли она «в детстве была полненькой», 38-летняя артистка разместила снимок себя 13-летней. На нем будущая звезда предстала в футболке с коротким рукавом.