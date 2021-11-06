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«В детстве была полненькой»: Алсу показала, как выглядела в 13 лет

Певица Алсу ответила на вопрос поклонников, действительно ли будучи школьницей она имела проблемы с лишним весом. Исполнительница хита «Зимний сон» поделилась серией архивных снимков, заодно показав себя с бровями-ниточками, из-за которых решилась на татуаж.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Певица Алсу

Фото: Instagram

Певица Алсу порадовала поклонников архивными фото времен средней школы. Отвечая на вопросы подписчиков, поинтересовавшихся, действительно ли она «в детстве была полненькой», 38-летняя артистка разместила снимок себя 13-летней. На нем будущая звезда предстала в футболке с коротким рукавом.

Детское фото Алсу.

Детское фото Алсу.

Фото: @alsou_a/Instagram

Также Алсу поделилась снимком из более раннего этапа своей жизни. Звезда продемонстрировала свой природны цвет волос.

Школьное фото Алсу.

Школьное фото Алсу.

Фото: @alsou_a/Instagram

А в ответ на вопрос, зачем она сделала татуаж бровей, Алсу поделилась вот этим снимком.

Алсу в юности.

Алсу в юности.

Фото: @alsou_a/Instagram

А ранее редким архивным фото поделилась певица Лайма Вайкуле. На нем звезда предстала рыжеволосой красоткой в компании молодого Валерия Леонтьева.

Фото и видео: @alsou_a/Instagram