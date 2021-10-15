Кудрявый лев и рыжая красотка: Вайкуле поделилась архивным фото с молодым Леонтьевым

Кадр, вероятнее всего, сделан в 90-е годы, когда артисты были на пике своей популярности. На тот момент блондинка Вайкуле экспериментировала с имиджем и была шатенкой с коротким каре. А исполнитель хита «Казанова» — в своем привычном образе с кудрявыми волосами и в кожаном жакете.

«Это было недавно, это было …», — подписала фото певица.