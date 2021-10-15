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Кудрявый лев и рыжая красотка: Вайкуле поделилась архивным фото с молодым Леонтьевым

67-летняя певица Лайма Вайкуле и 72-летний народный артист России Валерий Леонтьев дружат много лет. Коллеги неоднократно выступали вместе и радовали поклонников совместным творчеством. На своей странице в Instagram исполнительница хита «Вернисаж» поделилась архивной фотографией с другом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев

Фото: @laima_vaikule_official/Instagram

На снимке Лайма и Валерий позируют как раз во время одного из совместных выступлений вместе с танцорами.

Эволюция Лаймы Вайкуле

Кадр, вероятнее всего, сделан в 90-е годы, когда артисты были на пике своей популярности. На тот момент блондинка Вайкуле экспериментировала с имиджем и была шатенкой с коротким каре. А исполнитель хита «Казанова» — в своем привычном образе с кудрявыми волосами и в кожаном жакете.

«Это было недавно, это было …», — подписала фото певица.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press