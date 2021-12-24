В чем встречать Новый год — советы от Александра Васильева
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Поскольку символом наступающего 2022 года будет Голубой Водяной Тигр, то первое, на что стоит обратить внимание, по словам Васильева, — все морские оттенки: от глубокого синего до светло-зеленого. Сделать образ более праздничным помогут пайетки и блестки опять же лазурных или изумрудных цветов.
Что же касается украшений — можно надеть и белое золото, и серебро. Советует Александр присмотреться и к бисеру. Вышивки из стекляруса или перламутра сейчас в тренде, так же как и многие другие элементы моды нулевых — например, обтягивающие фасоны, разрезы или люрекс.
Однако историк моды также отмечает, что одеваться следует все-таки по погоде. И такие тренды 2000-х, как голый живот или обувь на босу ногу, лучше пока проигнорировать.
Еще больше модных советов от историка моды и ведущего шоу «Модный приговор» вы найдете в нашем большом материале.
Фото: GlobalLookPress, Instagram