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В чем встречать Новый год — советы от Александра Васильева

Все еще не знаете, какой наряд выбрать для главной ночи года? Прислушайтесь к советам гуру моды и ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Васильев

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Поскольку символом наступающего 2022 года будет Голубой Водяной Тигр, то первое, на что стоит обратить внимание, по словам Васильева, — все морские оттенки: от глубокого синего до светло-зеленого. Сделать образ более праздничным помогут пайетки и блестки опять же лазурных или изумрудных цветов.

Что же касается украшений — можно надеть и белое золото, и серебро. Советует Александр присмотреться и к бисеру. Вышивки из стекляруса или перламутра сейчас в тренде, так же как и многие другие элементы моды нулевых — например, обтягивающие фасоны, разрезы или люрекс.

Однако историк моды также отмечает, что одеваться следует все-таки по погоде. И такие тренды 2000-х, как голый живот или обувь на босу ногу, лучше пока проигнорировать.

Еще больше модных советов от историка моды и ведущего шоу «Модный приговор» вы найдете в нашем большом материале.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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