В чем встречать Новый год — советы от Александра Васильева

Что же касается украшений — можно надеть и белое золото, и серебро. Советует Александр присмотреться и к бисеру. Вышивки из стекляруса или перламутра сейчас в тренде, так же как и многие другие элементы моды нулевых — например, обтягивающие фасоны, разрезы или люрекс.

Однако историк моды также отмечает, что одеваться следует все-таки по погоде. И такие тренды 2000-х, как голый живот или обувь на босу ногу, лучше пока проигнорировать.

Еще больше модных советов от историка моды и ведущего шоу «Модный приговор» вы найдете в нашем большом материале.