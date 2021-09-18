В бусах по магазинам: экс-возлюбленная Павла Табакова показала их подросшую дочь

«Это мы с Бусей пошли за глютеном в гастроном номер 1. Люблю нежную Миину шею и уши больше всего на планете», — подписала снимок Софья Синицына.

Напомним, Марина Зудина лишь этим летом подтвердила рождение у нее внучки, которая появилась на свет еще в августе прошлого года. Актриса, ее сын Павел и дочь Мария побывали на крестинах девочки, состоявшихся в ее 10-месячном возрасте.