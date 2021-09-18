В бусах по магазинам: экс-возлюбленная Павла Табакова показала их подросшую дочь
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Подросшая дочь актера Павла Табакова и актрисы Софьи Синициной уже вовсю примеряет украшения! Снимком с годовалой Мией, чью шею украшает нитка бус, в соцсетях поделилась ее мама. Бывшая возлюбленная сына Марины Зудиной отправилась по магазинам и решила взять с собой и юную наследницу.
«Это мы с Бусей пошли за глютеном в гастроном номер 1. Люблю нежную Миину шею и уши больше всего на планете», — подписала снимок Софья Синицына.
Напомним, Марина Зудина лишь этим летом подтвердила рождение у нее внучки, которая появилась на свет еще в августе прошлого года. Актриса, ее сын Павел и дочь Мария побывали на крестинах девочки, состоявшихся в ее 10-месячном возрасте.
Павел Табаков в краткой беседе с журналистами подтвердил рождение у него дочери, а также то, что с ее матерью он в отношениях не состоит. Пара рассталась до появления ребенка на свет. Однако актер финансово поддерживает наследницу и даже, по слухам, оплачивает Синицыной аренду квартиры на Чистых прудах в Москве.
Фото и видео: @yasinitsyna/Instagram; East News