В Большом театре произошло массовое заражение сотрудников коронавирусной инфекцией
В субботу, 11 апреля в прямом эфире телеканала «Россия» состоялась трансляция уникального концерта-марафона «МЫ ВМЕСТЕ», прошедшего в Большом театре. Незадолго до организации мероприятия все сотрудники театра сдали тест на коронавирус. В итоге зараженными оказались 34 человека, которых отстранили от работы.
«Действительно, хотя никаких внешних признаков — ни кашля, ни высокой температуры — ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», — сказал РБК представитель театра.
Напомним, что в непростое для нашей страны время звезды театра, кино, шоу-бизнеса и спорта объединились, чтобы выразить всю благодарность российским врачам, которые в эту минуту бесстрашно сражаются за жизни пациентов, волонтерам, которые взяли на себя заботу о людях из группы риска, а также всем, кто должен по долгу службы выходить на работу, чтобы жизнь в наших городах продолжалась. Десятки артистов выступили на исторической сцене Большого театра перед абсолютно пустым залом и подарили радость миллионам телезрителей.
Фото: depositphotos.com
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