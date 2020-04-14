В Большом театре произошло массовое заражение сотрудников коронавирусной инфекцией

В субботу, 11 апреля в прямом эфире телеканала «Россия» состоялась трансляция уникального концерта-марафона «МЫ ВМЕСТЕ», прошедшего в Большом театре. Незадолго до организации мероприятия все сотрудники театра сдали тест на коронавирус. В итоге зараженными оказались 34 человека, которых отстранили от работы.

«Действительно, хотя никаких внешних признаков — ни кашля, ни высокой температуры — ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», — сказал РБК представитель театра.