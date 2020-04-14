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В Большом театре произошло массовое заражение сотрудников коронавирусной инфекцией

Все сотрудники Государственного Академического Большого театра России сдали тесты на наличие у них COVID-19, более трех десятков из которых дали положительный результат.

В субботу, 11 апреля в прямом эфире телеканала «Россия» состоялась трансляция уникального концерта-марафона «МЫ ВМЕСТЕ», прошедшего в Большом театре. Незадолго до организации мероприятия все сотрудники театра сдали тест на коронавирус. В итоге зараженными оказались 34 человека, которых отстранили от работы.

«Действительно, хотя никаких внешних признаков — ни кашля, ни высокой температуры — ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», — сказал РБК представитель театра.

Напомним, что в непростое для нашей страны время звезды театра, кино, шоу-бизнеса и спорта объединились, чтобы выразить всю благодарность российским врачам, которые в эту минуту бесстрашно сражаются за жизни пациентов, волонтерам, которые взяли на себя заботу о людях из группы риска, а также всем, кто должен по долгу службы выходить на работу, чтобы жизнь в наших городах продолжалась. Десятки артистов выступили на исторической сцене Большого театра перед абсолютно пустым залом и подарили радость миллионам телезрителей.

Фото: depositphotos.com

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