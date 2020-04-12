Юлия Пересильд, Полина Гагарина и другие звезды приняли участие в концерте-марафоне «МЫ ВМЕСТЕ»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
В субботу, 11 апреля в прямом эфире телеканала «Россия» состоялась трансляция уникального концерта-марафона «МЫ ВМЕСТЕ». В непростое для нашей страны время звезды театра, кино, шоу-бизнеса и спорта объединились, чтобы выразить всю благодарность российским врачам, которые в эту минуту бесстрашно сражаются за жизни пациентов, волонтёрам, которые взяли на себя заботу о людях из группы риска, а также всем, кто должен по долгу службы выходить на работу, чтобы жизнь в наших городах продолжалась. Десятки артистов вышли на историческую сцену Большого театра, чтобы выступить перед абсолютно пустым залом и запомниться миллионам телезрителей.
Марафон стартовал с видеоприветствий великих артистов Веры Васильевой, Василия Ланового, Юрия Соломина и Александра Ширвиндта, прославленной гимнастки Ларисы Латыниной, легендарного хоккеиста Владислава Третьяка, известного режиссёра Андрея Кончаловского.
«Мы в России сталкиваемся с испытаниями не впервые. Но так уж мы устроены, что какими бы ни были обстоятельства, которые нас могут разъединить, мы всегда ещё сильнее объединяемся. Большой театр всегда был визитной карточкой России. Сегодня он стал по-настоящему народным театром, он открыл двери для артистов абсолютно всех жанров. Есть такое слово из нашего советского прошлого «солидарность». Оно означает наше единение и твёрдость. И наш концерт сегодня – это концерт солидарности и благодарности тем, кто, рискуя своим здоровьем, помогает нам справиться с общей бедой», — обратилась к зрителям ведущая концерта Дарья Златопольская.
Фото: Пресс-служба
Юлия Пересильд, Полина Гагарина, Дима Билан, Николай Расторгуев, Александр Петров, Николай Басков, Сергей Полунин, Светлана Захарова и многие другие актеры, музыканты, певцы выразили свою благодарность со сцены Большого театра.
Фото: Пресс-служба
К сожалению, не всем участникам марафона удалось присутствовать лично на главной сцене страны, однако современные технологии помогли объединиться — так, прославленный пианист Денис Мацуев, находящийся в Иркутске, исполнил несколько произведений по видеосвязи, и это не помешало Евгению Миронову со сцены театра исполнить песню «Журавль по небу летит» под видеоаккомпанемент.
Фото: Пресс-служба
Заключительное слово со сцены произнес художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков: «Дорогие врачи, медсёстры, нянечки, дорогие волонтёры. Огромное вам спасибо за всё, что вы делаете для нас. Всё, что происходит сегодня в мире, это, конечно, временные трудности. Наступит день, мы все пойдём по своим делам. У нас будет возможность посетить театры, музеи, библиотеки и кино. Всё это – вопрос времени. Я хочу вам напомнить замечательное стихотворение Андрея Вознесенского. Оно о ценности времени. Кто знает, читайте вместе со мной. Мы же вместе».
Трансляцию концерта вы можете посмотреть здесь.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!