Юлия Пересильд, Полина Гагарина и другие звезды приняли участие в концерте-марафоне «МЫ ВМЕСТЕ»

В субботу, 11 апреля в прямом эфире телеканала «Россия» состоялась трансляция уникального концерта-марафона «МЫ ВМЕСТЕ». В непростое для нашей страны время звезды театра, кино, шоу-бизнеса и спорта объединились, чтобы выразить всю благодарность российским врачам, которые в эту минуту бесстрашно сражаются за жизни пациентов, волонтёрам, которые взяли на себя заботу о людях из группы риска, а также всем, кто должен по долгу службы выходить на работу, чтобы жизнь в наших городах продолжалась. Десятки артистов вышли на историческую сцену Большого театра, чтобы выступить перед абсолютно пустым залом и запомниться миллионам телезрителей.

Марафон стартовал с видеоприветствий великих артистов Веры Васильевой, Василия Ланового, Юрия Соломина и Александра Ширвиндта, прославленной гимнастки Ларисы Латыниной, легендарного хоккеиста Владислава Третьяка, известного режиссёра Андрея Кончаловского.

«Мы в России сталкиваемся с испытаниями не впервые. Но так уж мы устроены, что какими бы ни были обстоятельства, которые нас могут разъединить, мы всегда ещё сильнее объединяемся. Большой театр всегда был визитной карточкой России. Сегодня он стал по-настоящему народным театром, он открыл двери для артистов абсолютно всех жанров. Есть такое слово из нашего советского прошлого «солидарность». Оно означает наше единение и твёрдость. И наш концерт сегодня – это концерт солидарности и благодарности тем, кто, рискуя своим здоровьем, помогает нам справиться с общей бедой», — обратилась к зрителям ведущая концерта Дарья Златопольская.