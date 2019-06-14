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Ужин с Владимиром Путиным обойдется Орнелле Мути в 30 тысяч евро или 6 месяцев тюремного заключения

Кассационный суд Италии оставил без изменений приговор 64-летней актрисе Орнелле Мути.

Связанный с актрисой Орнеллой Мути скандал, который разгорелся несколько лет назад, получил развитие. Жалоба, которую адвокат звезды подавал в кассационный суд Италии, была отклонена.

За ужин с Владимиром Путиным, фотографии с которого возмутили работодателя, Орнелле Мути придется заплатить 30 тысяч евро или актриса попадет в тюрьму на 6 месяцев.

В декабре 2010 года, когда перед всемирно известной актрисой встал выбор между выступлением на сцене театра Верди в итальянском городе Порденоне и поездкой в Россию на благотворительный гала-концерт с Владимиром Путиным, звезда выбрала второе.

По версии обвинения, Орнелла Мути представила театру фальшивую справку о временной недееспособности и, получив больничный на пять дней, улетела в Санкт-Петербург. Узнав, что подчиненная работала вместо того, чтобы отдыхать, руководство театра требует с нее неустойку в размере в размере 30 тысяч евро.

По версии защиты, Орнелла Мути действительно была больна и не могла выступать в театре. Помимо этого, из-за возраста и плачевного финансового положения (актрису вместе с ее семьей не так давно выселили из дома в Риме из-за долгов в размере 80 тысяч евро), она не может выплатить требуемую сумму.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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