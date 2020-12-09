«Уже заметен животик»: Алекса подогрела слухи о беременности новым фото
Фото: Instagram Алексы
Алекса опубликовала фото, на котором позирует в уютном спортивном костюме на фоне замерзшего пруда. «Одно удовольствие в такую солнечную погоду прогуливаться по любимым местам», — подписала она снимок.
Фото: Instagram Алексы
Фолловеры экс-певицы тем временем посоветовали ей одеваться теплее, а также заподозрили ее в беременности. «Как уже замен животик», «Рады за вас», «Поздравляем вас!», «А живот-то виден», «Животик», «Оденься, пожалуйста, потеплее», «Примите поздравления», «Вам не холодно без верхней одежды? Костюмчик что надо», «И грудь побольше стала», «Поздравляю! Это счастье!», «Беременна, вау», «Вы беременны», «Я тоже обратила внимание на живот», — пишут они в многочисленных комментариях.
Отметим, в конце сентября Алекса похвасталась подписчикам помолвочным кольцом с бриллиантом и рассказала, что приняла предложение руки и сердца от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Но не прошло и месяца, как подписчики Алексы заметили, что она удалила из своего Instagram фотографии с избранником. Исчезла и публикация со словами: «Я сказала ему "Да"». Александру осыпали вопросами о том, что случилось и почему она подчистила микроблог, но она не удовлетворила интерес подписчиков. А подруги Чвиковой рассказали изданию «Телепрограмма», что Алекса на самом деле передумала выходить замуж. В то же время в блоге Вячеслава по-прежнему есть снимки с любимой.
Напомним, как только стало известно о том, что Алекса и Вячеслав встречаются, в адрес Чвиковой полетели обвинения в том, что она увела женатого мужчину из семьи и пожелали ей, чтобы «бумеранг вернулся» к ней. Ради Алексы фитнес-тренер Полины Гагариной бросил беременную жену Александру Сивкову, танцовщицу коллектива Филиппа Киркорова. В июне 2020 года брошенная жена родила сына. Вячеслав был в родзале вместе с оставленной женой.
Фото: Instagram
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