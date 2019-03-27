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«Уже такие взрослые»: Алсу и ее дочери украсили обложку журнала

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алсу и ее дочери

Фото: Instagram Алсу
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35-летняя певица Алсу с подросшими дочерьми — Сафиной и Микеллой — приняли участие в съемке для весенней обложки.

Популярная певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов сыграли свадьбу в 2006 году. В этом браке у звезд родились две дочери — Микелла и Сафина, а 10 августа 2016 года у пары родился сын Рафаэль. В последнее время звездная мама все чаще публикует фотографии подросших дочерей в своем блоге, вместе с ними выходит на сцену, снимается для обложек журналов. На этот раз поклонников певицы прадует обложка журнала «Антенна.Телесемь».

«Уже такие взрослые мои девочки», — написала Алсу в блоге под этой фотографией.

Подписчики восхищены красотой девочек и их сходством с знаменитой мамой.

Впрочем, 10-летняя Микелла — уже и сама прак­тически состоявшаяся звезда. Она сама пишет песни и исполняет их, успешно прошла кастинги и «слепые прослушивания» в детской версии шоу «Голос». Ее 12-летняя сестра Сафина относится к музыке спокойнее, растет скромной и прилежной девочкой. «Ей не нужно говорить два раза, чтобы она сделала домашнее задание, как Микелле, которую приходится немножко стимулировать, а иногда и шантажировать», — рассказывала Алсу в одном из интервью.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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