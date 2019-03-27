«Уже такие взрослые»: Алсу и ее дочери украсили обложку журнала

Популярная певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов сыграли свадьбу в 2006 году. В этом браке у звезд родились две дочери — Микелла и Сафина, а 10 августа 2016 года у пары родился сын Рафаэль. В последнее время звездная мама все чаще публикует фотографии подросших дочерей в своем блоге, вместе с ними выходит на сцену, снимается для обложек журналов. На этот раз поклонников певицы прадует обложка журнала «Антенна.Телесемь».
«Уже такие взрослые мои девочки», — написала Алсу в блоге под этой фотографией.
Подписчики восхищены красотой девочек и их сходством с знаменитой мамой.
Впрочем, 10-летняя Микелла — уже и сама практически состоявшаяся звезда. Она сама пишет песни и исполняет их, успешно прошла кастинги и «слепые прослушивания» в детской версии шоу «Голос». Ее 12-летняя сестра Сафина относится к музыке спокойнее, растет скромной и прилежной девочкой. «Ей не нужно говорить два раза, чтобы она сделала домашнее задание, как Микелле, которую приходится немножко стимулировать, а иногда и шантажировать», — рассказывала Алсу в одном из интервью.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram