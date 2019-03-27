«Уже такие взрослые»: Алсу и ее дочери украсили обложку журнала

Популярная певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов сыграли свадьбу в 2006 году. В этом браке у звезд родились две дочери — Микелла и Сафина, а 10 августа 2016 года у пары родился сын Рафаэль. В последнее время звездная мама все чаще публикует фотографии подросших дочерей в своем блоге, вместе с ними выходит на сцену, снимается для обложек журналов. На этот раз поклонников певицы прадует обложка журнала «Антенна.Телесемь».

«Уже такие взрослые мои девочки», — написала Алсу в блоге под этой фотографией.