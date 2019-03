«Фредди Меркьюри» из Ростова-на-Дону и дочь Алсу: чем запомнится зрителям новый выпуск шоу «Голос. Дети»

Накануне, 15 марта, в эфир вышел шестой выпуск нового сезона шоу «Голос. Дети». Строгие наставники практически сформировали свои команды, поэтому выбор дается им все труднее и труднее.

13-летний Роберт Багратян из Ростова-на-Дону устроил на сцене телепроекта настоящий перфоманс в стиле Фредди Меркьюри. Мощный вокал Роберта с первых секунд заворожил Светлану Лободу, которая устроила жаркие танцы под бессмертную Show Must Go On в его исполнении. Несмотря на то, что Валерий Меладзе также развернулся к юному артисту, «химия», возникшая между Робертом и Светланой, дала зрителям понять, что юноша продолжит участие в команде «суперзвезды».