«Фредди Меркьюри» из Ростова-на-Дону и дочь Алсу: чем запомнится зрителям новый выпуск шоу «Голос. Дети»

Накануне, 15 марта, в эфир вышел шестой выпуск нового сезона шоу «Голос. Дети». Строгие наставники практически сформировали свои команды, поэтому выбор дается им все труднее и труднее.
13-летний Роберт Багратян из Ростова-на-Дону устроил на сцене телепроекта настоящий перфоманс в стиле Фредди Меркьюри. Мощный вокал Роберта с первых секунд заворожил Светлану Лободу, которая устроила жаркие танцы под бессмертную Show Must Go On в его исполнении. Несмотря на то, что Валерий Меладзе также развернулся к юному артисту, «химия», возникшая между Робертом и Светланой, дала зрителям понять, что юноша продолжит участие в команде «суперзвезды».
На последних аккордах песни It’s A Man’s Man’s Man’s World Светлана и Валерий развернулись к 10-летней москвичке Софье Филипповой.
10-летняя Мариам Абделькадер из Минска, развернувшая к себе кресла всех трех наставников прекрасным исполнением русской народной песни «Реченька», решила продолжить участие в шоу в команде Пелагеи.
Дождались и поклонники Алсу — в этом выпуске показали «слепое прослушивание» ее младшей дочери, Микеллы Абрамовой. Несмотря на то, что уже несколько месяцев известно, что девочка прошла его успешно, вчера телезрители смогли оценить ее вокал. 10-летняя Микелла спела Somewhere Over The Rainbow, написанную в 1939 году. Светлана Лобода и Валерий Меладзе развернули кресла к юной певице, не сразу узнав в ней дочку Алсу. Однако наставники единогласно решили, что прекрасный голос и тембр достались Микелле по наследству от звездной мамы. Дальнейшую борьбу за звание «Лучшего детского голоса» девочка продолжит в команде Светланы Лободы.
13-летняя Елизавета Хупения из Калуги выбрала для своего выступления сложную песню на грузинском и английском языках и не прогадала. Валерий Меладзе узнал родной язык и единственный из звездного жюри развернулся к юной певице.
По итогам минувшего выпуска у Пелагеи и Светланы Лободы в командах по тринадцать человек, у Валерия Меладзе – двенадцать. Следующий выпуск «Голос.Дети» завершит этап «слепых прослушиваний». Следите за шестым сезоном популярного телепроекта на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: кадры из программы, instagram
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети