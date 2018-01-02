Мария Кожевникова поделилась фотографией с младшим сыном.

Популярная актриса и бывший депутат Государственной Думы Мария Кожевникова предпочитает держать свою личную жизнь в тайне и рассказывать поклонникам лишь то, что считает нужным. Она до последнего скрывала третью беременность: летом 2017 года Мария стала мамой в третий раз.

В эти новогодние каникулы актриса решила сделать подарок своим фолловерам: «Все переживают, почему в моей ленте нет третьего сына, в порядке исключения, в связи с праздником, наше первое фото!» — написала она.