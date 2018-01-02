«Уже богатырь»: в Сети обсуждают редкую фотографию младшего сына Марии Кожевниковой
Популярная актриса и бывший депутат Государственной Думы Мария Кожевникова предпочитает держать свою личную жизнь в тайне и рассказывать поклонникам лишь то, что считает нужным. Она до последнего скрывала третью беременность: летом 2017 года Мария стала мамой в третий раз.
В эти новогодние каникулы актриса решила сделать подарок своим фолловерам: «Все переживают, почему в моей ленте нет третьего сына, в порядке исключения, в связи с праздником, наше первое фото!» — написала она.
«Уже богатырь», «Подрос конечно карапузик», «Какой симпатичный помпончик)))», «А как зовут ангелочка?», «Главное у мамы глаза светятся, какая разница как назвали.. Всем братьям здоровья в Новом году», «Правильно, меньше афишируйте. Вы красотка», «Растите здоровенькие», — обсуждают подписчики.
Звезда не сообщает имя мальчика, она лишь трогательно отметила, что испытывает к своим сыновьям «безграничную материнскую любовь». Всего их трое: безымянный малыш, трехлетний Максим и четырехлетний Иван. Своего супруга, бизнесмена Евгения Васильева, Мария тоже долго скрывала. Она представила его друзьям около пяти лет назад, а в августе 2013 влюбленные обвенчались в Ницце. Кожевникова признавалась ранее, что хотела бы родить пятерых детей.
Фото: instagram, globallookpress