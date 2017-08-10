32-летняя актриса Мария Кожевникова поделилась моментом счастья

В конце июля звезда сериала «Универ» и бывший депутат ГосДумы Мария Кожевникова в третий раз стала мамой . У нее родился мальчик, лица которого она решила не показывать. Зато она поделилась очень личной фотографией с мужем, показав, как любит проводить время с ним. «Мое любимое местечко», — написала актриса.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Авг 10 2017 в 7:12 PDT

Долгое время Мария скрывала своего мужа, бизнесмена Евгения Васильева, но после все-таки решила радовать поклонников своего таланта фотографиями с ним.

А вы делитесь в соцсетях фотографиями с любимым? Или считаете подобные кадры чем-то очень личным?

Фото: instagram.com