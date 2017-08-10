«Мое любимое местечко»: Мария Кожевникова показала нежную фотографию с мужем
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32-летняя актриса Мария Кожевникова поделилась моментом счастья
В конце июля звезда сериала «Универ» и бывший депутат ГосДумы Мария Кожевникова в третий раз стала мамой. У нее родился мальчик, лица которого она решила не показывать. Зато она поделилась очень личной фотографией с мужем, показав, как любит проводить время с ним. «Мое любимое местечко», — написала актриса.
Долгое время Мария скрывала своего мужа, бизнесмена Евгения Васильева, но после все-таки решила радовать поклонников своего таланта фотографиями с ним.
А вы делитесь в соцсетях фотографиями с любимым? Или считаете подобные кадры чем-то очень личным?
Фото: instagram.com