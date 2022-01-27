Прощай, Алана: Мамаев женился на подруге экс-жены через 9 месяцев после развода

Телеграм-канал издания Super показал кадры из загса. В ролике видно, что Павел и Надежда не стали устраивать пир на весь мир, расписались без лишней помпезности. Невеста пришла на церемонию в простом светлом платье, Павел — в костюме. Гостей, если они и были, в кадре не видно.

Развод Павла и Аланы сопровождался скандалами, хотя экс-жена футболиста надеялась их избежать. Изначально она рассчитывала на порядочность спортсмена, но ее чаяния не оправдались. В суде Мамаев заявил, что не собирается платить алименты на сына, которого растил с младенчества и планировал усыновить. Потом он стал выделять на дочь Алису копейки по сравнению со своими заработками. Алана пыталась вразумить нерадивого отца, но безуспешно.

Надежда Санько, которая раньше была подругой Аланы, все время своих отношений с футболистом упивалась счастьем, демонстрируя его в Instagram. В светских кругах уверены, что в загс влюбленные поспешили, потому что скоро станут родителями.