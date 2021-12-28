Где алименты? Мамаев подарил невесте кольцо за 12 млн рублей, а дочь оставляет без денег
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Фото: www.instagram.com/nadihope
Развод Павла и Аланы Мамаевых состоялся в 2021 году. Вскоре спортсмен нашел замену бывшей красавице-жене — ее приятельницу Надежду Санько. Их роман развивался стремительно на фоне постоянных судебных заседаний по поводу размера алиментов футболиста на дочь Алису.
Мамаевой волей-неволей приходится следить за жизнью экс-супруга, который не спешит достойно, по ее мнению, обеспечивать дочь. И, как только в Сети появилось видео с шикарным помолвочным кольцом Надежды Санько, Алана посчитала, сколько Павел потратил на подарок, в то время как судится за снижение алиментов.
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Выяснилось, что кольцо с бриллиантом известного бренда Graff обошлось Мамаеву в сумму не меньше 12 млн рублей. И Алана сообщила, что в последний раз он присылал деньги дочери больше месяца назад — 30 тысяч рублей. Мамаева в блоге не скрывает удивления по поводу того, что отец не желает платить нормальные алименты, да и вообще неподобающе ведет себя.
Напомним, что Алана Мамаева развелась с футболистом после его очередной измены. Сначала она заявляла, что не будет подавать на алименты, рассчитывая на сознательность бывшего мужа. А после сравнила его с Андреем Аршавиным, который тоже после расставания с возлюбленными забывает про детей.
Фото и видео: Instagram