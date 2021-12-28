Где алименты? Мамаев подарил невесте кольцо за 12 млн рублей, а дочь оставляет без денег

Выяснилось, что кольцо с бриллиантом известного бренда Graff обошлось Мамаеву в сумму не меньше 12 млн рублей. И Алана сообщила, что в последний раз он присылал деньги дочери больше месяца назад — 30 тысяч рублей. Мамаева в блоге не скрывает удивления по поводу того, что отец не желает платить нормальные алименты, да и вообще неподобающе ведет себя.

Напомним, что Алана Мамаева развелась с футболистом после его очередной измены. Сначала она заявляла, что не будет подавать на алименты, рассчитывая на сознательность бывшего мужа. А после сравнила его с Андреем Аршавиным, который тоже после расставания с возлюбленными забывает про детей.