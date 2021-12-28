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Где алименты? Мамаев подарил невесте кольцо за 12 млн рублей, а дочь оставляет без денег

На днях скандально известный футболист Павел Мамаев сделал предложение избраннице Надежде Санько. Она сразу же показала кольцо с огромным бриллиантом, которое преподнес ей любимый. И теперь стала известна примерная стоимость украшения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Павел не стал тянуть с новой женитьбой и сделал любимой предложение

Фото: www.instagram.com/nadihope

Развод Павла и Аланы Мамаевых состоялся в 2021 году. Вскоре спортсмен нашел замену бывшей красавице-жене — ее приятельницу Надежду Санько. Их роман развивался стремительно на фоне постоянных судебных заседаний по поводу размера алиментов футболиста на дочь Алису.

Мамаевой волей-неволей приходится следить за жизнью экс-супруга, который не спешит достойно, по ее мнению, обеспечивать дочь. И, как только в Сети появилось видео с шикарным помолвочным кольцом Надежды Санько, Алана посчитала, сколько Павел потратил на подарок, в то время как судится за снижение алиментов.

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Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva

Выяснилось, что кольцо с бриллиантом известного бренда Graff обошлось Мамаеву в сумму не меньше 12 млн рублей. И Алана сообщила, что в последний раз он присылал деньги дочери больше месяца назад — 30 тысяч рублей. Мамаева в блоге не скрывает удивления по поводу того, что отец не желает платить нормальные алименты, да и вообще неподобающе ведет себя.

Напомним, что Алана Мамаева развелась с футболистом после его очередной измены. Сначала она заявляла, что не будет подавать на алименты, рассчитывая на сознательность бывшего мужа. А после сравнила его с Андреем Аршавиным, который тоже после расставания с возлюбленными забывает про детей.

Фото и видео: Instagram

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