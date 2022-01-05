«Утверждение на роль — большой праздник»: Лукерья Ильяшенко рассказала об обереге от звездной болезни
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lukerya
В эксклюзивном интервью Passion.ru актриса рассказала, что помогло ей избежать звездной болезни. «Мне кажется, что звездная болезнь затрагивает тех людей, на которых слава свалилась очень рано и очень быстро. Они не успели пройти тяжелый путь к признанию. Я довольно долго к этому шла. Для меня до сих пор каждое утверждение на роль — большой праздник», — говорит актриса, которую считают одной из самых востребованных и перспективных молодых актрис в России.
Она также подчеркнула, что работа для нее сейчас — самое главное в жизни. «Когда много времени находишься на площадке со съемочной группой, минимум по 12 часов, начинаешь понимать, сколько народу работает на то, чтобы все состоялось и чтобы конкретно ты хорошо выглядел в кадре и хорошо чувствовал себя на площадке. Я думаю, осознание этого факта способно удержать артиста от звездной болезни. Да и просто нужно по-человечески относиться к людям», — раскрыла свой секрет звезда.
Напомним, новая работа актрисы сериал «Сергий против нечисти» выходит 5 января 2022 года в онлайн-кинотеатре KION.
Фото: Instagram