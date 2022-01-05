«Утверждение на роль — большой праздник»: Лукерья Ильяшенко рассказала об обереге от звездной болезни

Она также подчеркнула, что работа для нее сейчас — самое главное в жизни. «Когда много времени находишься на площадке со съемочной группой, минимум по 12 часов, начинаешь понимать, сколько народу работает на то, чтобы все состоялось и чтобы конкретно ты хорошо выглядел в кадре и хорошо чувствовал себя на площадке. Я думаю, осознание этого факта способно удержать артиста от звездной болезни. Да и просто нужно по-человечески относиться к людям», — раскрыла свой секрет звезда.

Напомним, новая работа актрисы сериал «Сергий против нечисти» выходит 5 января 2022 года в онлайн-кинотеатре KION.