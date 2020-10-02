«Утонченный стиль»: Ульяна Сергеенко показала элегантный образ с цыганскими мотивами

Подписчики остались в восторге от изысканного по-французски образа, и отметили, что Сергеенко как всегда великолепна.

«Вы как всегда изумительны, не перестаю восхищаться Вашим талантом», «Ваш образ выше всяческих похвал», «Фантастичная Ульяна», «Как всегда! Красива и независима», «Парижаночка».

Ульяна является преданной поклонницей элегантного винтажного стиля с фольклорными мотивами – ее образы очень узнаваемы, и всегда ассоциируются именно с ней. Под каждым постом Ульяны комментарии подписчиц, которые вдохновляются примером иконы стиля и следят за ее элегантными и утонченными образами.

В созданном ей наряде на торжественной церемонии открытия 42-го Московского международного кинофестиваля появилась актриса Елизавета Боярская.