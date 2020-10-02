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«Утонченный стиль»: Ульяна Сергеенко показала элегантный образ с цыганскими мотивами

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Ульяна Сергеенко

Фото: www.instagram.com/ulyanasergeenko/?hl=ru

Ульяна передала своим поклонникам привет из Парижа.

Российский модельер Ульяна Сергеенко показала подписчикам очень элегантный образ с цыганскими мотивами, в котором она гуляет по саду, и передала своим подписчикам пример из Франции.

«Цыганское настроение в Париже», – подписала фотографию Сергеенко.

На фото она в темной юбке с цветочным принтом, яркой оранжевой блузке и в винтажном приталенном сером жакете с белым кружевом на воротнике.

Подписчики остались в восторге от изысканного по-французски образа, и отметили, что Сергеенко как всегда великолепна.

«Вы как всегда изумительны, не перестаю восхищаться Вашим талантом», «Ваш образ выше всяческих похвал», «Фантастичная Ульяна», «Как всегда! Красива и независима», «Парижаночка».

Ульяна является преданной поклонницей элегантного винтажного стиля с фольклорными мотивами – ее образы очень узнаваемы, и всегда ассоциируются именно с ней. Под каждым постом Ульяны комментарии подписчиц, которые вдохновляются примером иконы стиля и следят за ее элегантными и утонченными образами.

В созданном ей наряде на торжественной церемонии открытия 42-го Московского международного кинофестиваля появилась актриса Елизавета Боярская.

Фото и видео: Instagram Ульяны Сергеенко

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