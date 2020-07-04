«Развод вам к лицу»: поклонники обсуждают новое фото Харламова, похудевшего после расставания с Асмус

«Кажется, Гарик похудел😁👌», «Похудел, Гар)», «Развёлся = похудел», «Похудел хорошо 👍💪», «Похудел что ли? 🤔 Тебе идет😉», «Гарик худанул», «Гарик ты не в форме, схуднул чтоли, поправляйся😂», «Ты похудел? Развод влияет хорошо!», «Гарик вы очень похудели 👍», «Похудел что ли , не узнала прям», «Развод вам к лицу 😌Похудевший прекрасный молодой папа», «Гарик похудел,стройный стал!», «Фотошоп или дядя игорь исхудал вроде на самоизоляции должно быть всё наоборот», «Верните Гарика!», «Харламов, а вы постройнели, здорово», «Схуднул)) развод пошёл на пользу», — единогласно утверждают подписчики Харламова.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году, а в январе 2014 года у них родилась дочь Анастасия. «Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу», — комментировал шоумен расставание с супругой.