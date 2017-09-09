Солистка The Black Eyed Peas рассказала о расставании с отцом своего ребенка после 13 лет отношений и 8 лет брака

Всего неделю назад иностранные СМИ обсуждали возможную беременность 42-летней солистки The Black Eyed Peas Ферги. Но, увы, пополнения семейство не ждет, более того — после 13 лет отношений и 8 лет брака родители четырехлетнего Аксла объявили о разводе.

«С абсолютными любовью и уважением мы приняли решение расстаться ранее в этом году. Мы всегда будем поддерживать друг друга и нашу семью», — цитирует People их официальное заявление.

О причинах разрыва ни певица, ни 44-летний актер Джош Дюамель не говорят. Но таблоиды уверяют: все дело в супружеской неверности.

У прессы есть все основания подозревать Джоша: несколько лет назад он открыто изменил супруге. Тогда Ферги утверждала, что измена сблизила их: женщина отвела благоверного к психологу и надеялась, что этого больше не повторится. «Мы сегодня сильнее, благодаря трудностям, через которые прошли. Мы справляемся с ними, говорим. Говорить о проблеме — это самое важное», — говорила она в интервью Опре Уинфри.

Есть и другая версия, по которой любовник появился у самой певицы. Дело в том, что она сняла кольцо, тогда как Дюамель продолжает его носить, отмечает WMJ.ru.

А как считаете вы, может ли брак «выжить» после измены?

Фото: instagram.com