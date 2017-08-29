Ольга Бузова откровенно рассказала о причинах своего одиночества

Сегодня ночью, после долгого перелета с Сейшельских островов, Ольга Бузова опубликовала душераздирающий пост о своем одиночестве, чем удивила ту часть фанатов, которая предполагала наличие кавалера у звезды. Оказалось, что новоиспеченная певица все еще одна. Более того — шансов встретить новую любовь у нее немного.

«Многие думают, что я железная, друзья даже в шутку меня называют "робот", так как что бы не происходило со мной, я пашу как папа Карло круглосуточно... Некоторым кажется, что жизненные ситуации, которые происходили со мной настолько меня закалили, что мне чуждо многое человеческое...Это не так. Скажу больше, я стала еще более сентиментальной», — призналась Оля.

«Мне сложно. Очень. Я устала быть сильной, устала быть одна. Я мечтаю гулять с любимым по парку, целоваться под луной и засыпать в обнимку. Прошел почти год...а я до сих пор не могу никого к себе подпустить, да и мужчины в последнее время "измельчали". Без обид, это, надеюсь, касается не всех», — сообщила, звезда, которая не теряет веры во встречу со «своим» человеком.