«Устала быть одна»: Ольгу Бузову преследуют неудачи в любви
Сегодня ночью, после долгого перелета с Сейшельских островов, Ольга Бузова опубликовала душераздирающий пост о своем одиночестве, чем удивила ту часть фанатов, которая предполагала наличие кавалера у звезды. Оказалось, что новоиспеченная певица все еще одна. Более того — шансов встретить новую любовь у нее немного.
«Многие думают, что я железная, друзья даже в шутку меня называют "робот", так как что бы не происходило со мной, я пашу как папа Карло круглосуточно... Некоторым кажется, что жизненные ситуации, которые происходили со мной настолько меня закалили, что мне чуждо многое человеческое...Это не так. Скажу больше, я стала еще более сентиментальной», — призналась Оля.
«Мне сложно. Очень. Я устала быть сильной, устала быть одна. Я мечтаю гулять с любимым по парку, целоваться под луной и засыпать в обнимку. Прошел почти год...а я до сих пор не могу никого к себе подпустить, да и мужчины в последнее время "измельчали". Без обид, это, надеюсь, касается не всех», — сообщила, звезда, которая не теряет веры во встречу со «своим» человеком.
Но чем дольше Оля одна, тем меньше у нее остается шансов стать счастливой: «Чем дольше я нахожусь одна, тем выше становится моя планка в отношениях...мне нужна сказка, мне нужны настоящие мужские поступки. <...> Мне нужен Лучший. Верный. Добрый. С чувством юмора. Настоящий. Заботливый. Смелый. Сильный. Единственный. Тот, который увидит во мне милую, нежную девочку. Который полюбит меня со всеми моими недостатками, тараканами и комплексами, маленькой грудью и морщинками вокруг глаз. С которым я смогу быть собой. Счастливой, любимой и свободной. И который никогда не причинит мне боль. Второй раз я это просто не переживу».
«Я до сих пор не понимаю как я пережила развод...и пережила ли еще? Но еще раз такого я не вынесу. Это точно. Потому что если я люблю, то я отдаюсь полностью, без остатка. Либо все, либо ничего. Лучше я буду одна. Чем с кем попало. Я максималистка. Во всем. Значит пока так. Девочки, никогда не соглашайтесь на меньшее», — призвала одинокая звезда.
Претендуешь - соответствуй 👆🏻🙌🏻🙏🏻 #notenoughforme
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Фото: instagram.com