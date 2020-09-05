Успенскую в кюлотах и причудливой обуви раскритиковали за неудачный ракурс
Фото: Instagram/ @/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская старается тщательно следить за своей внешностью, так, например, еще совсем недавно она хвасталась результатами преображения в новой фотосессии. Звезда шансона принимала модельные позы, показывая подтянутую фигуру и лицо без намека на морщины. Стоит отметит, что поклонники тогда остались в восторге и засыпали певицу комплиментами.
Воодушевившись такой поддержкой, Успенская поделилась новым снимком в своем микроблоге, но вместо восторженных комментариев получила весьма сдержанные отзывы и советы тщательнее следить за своим стилем.
На снимке, вызвавшем негодование фанатов, любительница бьюти-экспериментов позирует на белоснежной лестнице в total black look, облачившись в стильные черные кюлоты с завышенной талией и черно-белые мюли причудливой формы. Завершили образ соответствующий макияж и объемная прическа, из-за которой голова знаменитости выглядит непропорционально большой, а ноги – слишком короткими. Не спасли ситуацию тонкие стан и грациозные движения, исполнительница получила порцию едких замечаний.
«Да у вас голова больше туловища!», «Жесть с ногами», «Фото неудачное, зря вы его показали», «Очень неудачный снимок. Слишком большая голова, короткие ноги и такой же короткий торс», «Рост слишком короткий на этом фото», «Слишком грубые казаки», «Вы ведь всегда такая стильная, но тут фото неудачное или обувь неподходящая», «Очень неудачно получилось», - поделились своим мнением фолловеры, посоветовав Успенской тщательнее продумывать свои образы и ракурсы для съемок.
А как вам образ певицы?
Фото: Instagram/ @/uspenskayalubov_official
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