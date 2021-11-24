Ушел из жизни актер фильма «12 стульев» Владимир Кузнецов — ему было 65 лет

Владимир Кузнецов родился в 1956 году и полтора месяца назад отметил свой юбилей — 65 лет. За свою актерскую карьеру он снялся более чем в сорока проектах. Среди одних из самых известных его работ стали картины «Путешествие будет приятным», «Город принял», «Нас венчали не в церкви», «Одиноким предоставляется общежитие». Также Владимир Кузнецов известен зрителям по роли гусара в экранизации литературного произведения «Мертвые души».

Первым кинодебютом Владимира был фильм «12 стульев» Гайдая, в котором он сыграл роль шахматиста. А последним проектом, в котором снялся актер, стал «Черный жемчуг» Николая Соловцова, который вышел в 1999 году.

В 1978 году Кузнецов после окончания ВГИКа служил в «Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова» на протяжении пятнадцати лет.

Причина и место смерти сыщика из «Гардемаринов, вперед!» на данный момент остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что на 96-м году жизни скончалась актриса фильма «12 стульев» Нина Агапова.