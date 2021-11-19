Умерла актриса фильма «12 стульев» Нина Агапова — ей было 95 лет

«Умерла Нина Фёдоровна Агапова. Сегодня. Вот кто, действительно, рождена была звездой и сумела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма», — пишет Капков. За годы жизни актриса снялась в большом количестве фильмов. Лучшими из них были: «12 стульев», «По семейным обстоятельствам», «Неподдающиеся», «Крейцерова соната» и «Воскресение».

Сергей также вспомнил о том, с каким великолепием Нина Агапова играла в театре, однако режиссеры кинокартин до конца ее жизни так и не смогли разглядеть ее потенциал. «В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы, а на экране возникала лишь в эпизодах — в шикарных платьях, париках, на высоких каблуках. У нее до старости были прекрасная фигура и стать! Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз», — сожалеет журналист.

Сама Нина Агапова достаточно давно не появлялась на публике. Женщина в какой-то момент приняла решение уйти со сцены и перестала сниматься, также она не посещала телешоу и не ходила на интервью.

«Нина Фёдоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной», — пишет Капков, который поддерживал с ней близкую дружбу даже после ее ухода из поля зрения поклонников.

Заслуженная артистка РСФСР прожила 95 лет.

На данный момент место и дата похорон неизвестны.