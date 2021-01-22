Умерла звезда «Остаться в живых»

Ранее звезда фильмов «Полицейская академия» Мэрион Рэмси скончалась в США на 74-м году жизни. Она умерла рано утром 7 января в своем особняке в Лос-Анджелесе. Мэрион Рэмси широко известна публике по роли офицера Лаверны Хукс, которую сыграла в шести частях фильма.

Также актриса появилась в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Семейка Аддамс». Рэмси также отличалась своей активной жизненной позицией и работала на мероприятиях, которые были посвящены борьбе со СПИДом.