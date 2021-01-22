Умерла звезда «Остаться в живых»
Артистка умерла после продолжительной болезни. При этом точная причина смерти не называется. Съемочная группа «Вавилона» долгое время получала тревожные новости о состоянии Фурлан. Они надеялись, что актрисе удастся выздороветь.
Фото: kinopoisk.ru
Напомним, Фурлан сыграла роль Даниэль Руссо в сериале «Остаться в живых». Кроме того, среди ее знаменитых персонажей посол Минбар Деленн в «Вавилоне-5». Также она появилась в картинах «Цирк «Колумбия», «Рожденный дважды», «Папа в командировке» и «Красота порока».
Ранее звезда фильмов «Полицейская академия» Мэрион Рэмси скончалась в США на 74-м году жизни. Она умерла рано утром 7 января в своем особняке в Лос-Анджелесе. Мэрион Рэмси широко известна публике по роли офицера Лаверны Хукс, которую сыграла в шести частях фильма.
Также актриса появилась в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Семейка Аддамс». Рэмси также отличалась своей активной жизненной позицией и работала на мероприятиях, которые были посвящены борьбе со СПИДом.
Фото: Global Look Press, kinopoisk.ru
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