Умерла звезда «Полицейской академии» Мэрион Рэмси

Звезда фильмов «Полицейская академия» Мэрион Рэмси скончалась в США на 74-м году жизни. Об этом пишет издание Deadline, ссылаясь на представителей актрисы.

Причина смерти Рэмси не уточняется, однако известно, что в последние годы она сильно болела. Американские СМИ уточняют, что Рэмси скончалась рано утром 7 января в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Мэрион Рэмси широко известна публике по роли офицера Лаверны Хукс, которую сыграла в шести частях фильма. Также актриса появилась в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Семейка Аддамс».

Рэмси также отличалась своей активной жизненной позицией и работала на мероприятиях, которые были посвящены борьбе со СПИДом.