Умерла советская актриса и режиссер Алла Ягизарова
Пожилая артистка ранее жаловалась на проблемы со здоровьем. Родственники вызвали ей скорую помощь, однако спасти актрису не удалось. «Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, тело направлено в морг для проведения экспертизы», - сообщил источник.
Как пишет KP.Ru, Ягизарова много лет работала в Бакинском театре юного зрителя имени Максима Горького. После она переехала в Москву. Алла поступила в ГИТИС на актерский факультет и была однокурсницей актера Савелия Крамарова.
Кроме того, Ягизарова окончила Щукинское театральное училище по направлению режиссура. Последние годы жизни актриса посвятила руководству детским театром. Она ставила спектакли в доме культуры «Медик» и Доме Офицеров в подмосковном Одинцове.
Ранее умерла актриса Екатерина Градова, ей было 74 года. Она была широко известна благодаря роли радистки Кэт из советского 12-серийного художественного телефильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». С 1971 по 1976 год звезда была замужем за Андреем Мироновым.
Фото: kino-teatr.ru
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