Умерла советская актриса и режиссер Алла Ягизарова

Как пишет KP.Ru, Ягизарова много лет работала в Бакинском театре юного зрителя имени Максима Горького. После она переехала в Москву. Алла поступила в ГИТИС на актерский факультет и была однокурсницей актера Савелия Крамарова.

Кроме того, Ягизарова окончила Щукинское театральное училище по направлению режиссура. Последние годы жизни актриса посвятила руководству детским театром. Она ставила спектакли в доме культуры «Медик» и Доме Офицеров в подмосковном Одинцове.

Ранее умерла актриса Екатерина Градова, ей было 74 года. Она была широко известна благодаря роли радистки Кэт из советского 12-серийного художественного телефильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». С 1971 по 1976 год звезда была замужем за Андреем Мироновым.