Умерла актриса из фильмов «Тутси» и «Ценности семейки Аддамс»
Фото: East News
Несмотря на то, что звезда скончалась 3 апреля в Калифорнии, родные рассказали об этом только сейчас. Что стало причиной смерти, не раскрывается. Известно, что звезде фильмов «Тутси» и «Ценности семейки Аддамс» было 90 лет.
Луис Де Банзи появилась на свет 4 мая 1930 года в Глазго. Она проснулась знаменитой после роли Элеоноры Рузвельт в ленте «Энни». Среди других известных картин с ее участием значатся «Сестричка, действуй», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад» и другие.
Ранее звезда сериала «Бандитский Петербург» Рудольф Фурманов скончался после тяжелой болезни. Мужчина умер после продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом. Знаменитость заразился вирусом еще в 2020 году, но восстановление затянулось на долгие месяцы. Несмотря на старания врачей, победить болезнь ему не удалось. Коллеги и поклонники актера выразили соболезнования его семье.
Фото: East News
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