Умерла актриса из фильмов «Тутси» и «Ценности семейки Аддамс»

Несмотря на то, что звезда скончалась 3 апреля в Калифорнии, родные рассказали об этом только сейчас. Что стало причиной смерти, не раскрывается. Известно, что звезде фильмов «Тутси» и «Ценности семейки Аддамс» было 90 лет.

Луис Де Банзи появилась на свет 4 мая 1930 года в Глазго. Она проснулась знаменитой после роли Элеоноры Рузвельт в ленте «Энни». Среди других известных картин с ее участием значатся «Сестричка, действуй», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад» и другие.