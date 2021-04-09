Умер звезда «Бандитского Петербурга» Рудольф Фурманов

Журналист Павел Смоляк уточнил, что это очень большая утра. Режиссер Константин Богомолов добавил, что хотел поработать с ним над следующим проектом. «Мы продолжали переговоры об участии Рудольфа Давидовича в совместном проекте. Очень жаль, что этим планам не суждено сбыться», — подчеркнул он.

Актриса Мария Миронова напомнила, что Фурманов был другом ее родителей, а также бессменным руководителем театра антрепризы Андрея Миронова. По ее словам, он был человеком-легендой. «Он создал свой театр в память о моем отце. Рудик... Дорогой, любимый... Светлый человек. Люблю. Плачу», — написала она.

Зрителям актер известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и многих других.