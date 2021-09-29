Умер звезда сериалов «Универ» и «Каменская» Константин Глушков: что произошло
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актер Константин Глушков, известный по своим ролям в ряде сериалов, среди которых были такие яркие проекты, как «Универ» и «Каменская», скончался в реанимации в ночь с 24 на 25 сентября. Российскому актеру, продюсеру, телеведущему и сценаристу было 56 лет.
Об этом сообщили в своих социальных сетях близкие артиста.
«Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова», — написал в социальной сети сын артиста. Также стало известно, что причиной смерти актера стала остановка сердца.
Похороны Глушкова уже состоялись 28 сентября.
Актер известен своими ролями в таких проектах, как «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Между нами девочками», «Зорге», «Фурцева», «Каменская», «Мент в законе», «Сын отца народов», «Универ», «Солдаты» и других.
Сегодня также стало известно о смерти звезды легендарных мюзиклов «Норд-Ост» и «Дракула» Владимира Ябчаника, который тоже скончался на 57-м году жизни.
Фото: Global Look press