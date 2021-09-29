Умер звезда сериалов «Универ» и «Каменская» Константин Глушков: что произошло

Актер Константин Глушков, известный по своим ролям в ряде сериалов, среди которых были такие яркие проекты, как «Универ» и «Каменская», скончался в реанимации в ночь с 24 на 25 сентября. Российскому актеру, продюсеру, телеведущему и сценаристу было 56 лет.

Об этом сообщили в своих социальных сетях близкие артиста.

«Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова», — написал в социальной сети сын артиста. Также стало известно, что причиной смерти актера стала остановка сердца.