Звезда легендарного мюзикла «Норд-Ост» Владимир Ябчаник скончался на 57-м году жизни

Актер работал в Московском театре мюзикла с 2013 года, а широко известен зрителям своими ролями в постановках «Норд-Ост», «Преступление и наказание», «Дракула», We Will Rock You и многих других. Также на его счету есть несколько ролей в кино и телепроектах.

Артист также совмещал актерскую деятельность с преподаванием и обучал вокальному мастерству в профильных учебных заведениях. Стоит отметить, что Владимир Ябчаник также был номинирован на театральную премию «Золотая маска» в категории «Оперетта-Мюзикл / Лучшая мужская роль» за роль Порфирия в постановке «Преступление и наказание» в 2017 году.