Звезда легендарного мюзикла «Норд-Ост» Владимир Ябчаник скончался на 57-м году жизни
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Фото: @vladimiriabchanik
Сегодня стало известно о смерти артиста Владимира Ябчаника, звезды легендарных мюзиклов «Норд-Ост», «Дракула» и «Преступление и наказание». Ему было 56 лет.
О смерти артиста сообщил его коллега Нахим Шифрин в своих социальных сетях.
«Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память...» , — говорится в сообщении. В ответ на комментарии поклонников он отметил, что причиной смерти артиста стал инсульт.
Актер работал в Московском театре мюзикла с 2013 года, а широко известен зрителям своими ролями в постановках «Норд-Ост», «Преступление и наказание», «Дракула», We Will Rock You и многих других. Также на его счету есть несколько ролей в кино и телепроектах.
Артист также совмещал актерскую деятельность с преподаванием и обучал вокальному мастерству в профильных учебных заведениях. Стоит отметить, что Владимир Ябчаник также был номинирован на театральную премию «Золотая маска» в категории «Оперетта-Мюзикл / Лучшая мужская роль» за роль Порфирия в постановке «Преступление и наказание» в 2017 году.