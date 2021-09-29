Звезда легендарного мюзикла «Норд-Ост» Владимир Ябчаник скончался на 57-м году жизни

Сегодня стало известно о смерти артиста Владимира Ябчаника, звезды легендарных мюзиклов «Норд-Ост», «Дракула» и «Преступление и наказание». Ему было 56 лет.

О смерти артиста сообщил его коллега Нахим Шифрин в своих социальных сетях.

«Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память...» , — говорится в сообщении. В ответ на комментарии поклонников он отметил, что причиной смерти артиста стал инсульт.