Умер популярный YouTube-блогер, говоривший на 20 языках

«У него была преданность и страсть не только к обучению, но и к преподаванию множества языков», - уточнили родственники. На канал Laoshu подписано более миллиона человек. Маккормик был полиглотом и знал более 20 языков. Он легко общался на китайском, корейском, японском, болгарском языках. Также он знал тайский, турецкий, русский и другие языки. Свои таланты он показывал в юмористических роликах и розыгрышах.

Ранее солист группы Сергея Михалка Brutto, бывший вокалист «Ляписа Трубецкого» Сергей «Бразил» Королев умер в возрасте 35 лет. До 2014 года Сергей не имел отношения к музыкальной сфере. Достаточно долгое время он работал в различных банковских структурах в качестве финансиста. Другим его увлечением был футбол.