Солист группы Brutto Сергей Королев умер от рака мозга
Фото: instagram.com/brutto_nostra
«Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный друг», - говорится в сообщении. Известно, что артист в последнее время боролся с серьезным заболеванием - глиобластомой правого полушария головного мозга четвертой степени. В 2019 году ему сделали сложную операцию. «Он сражался до конца! Последние слова которые я от него слышал были такими: «Когда приедешь в Минск? Заходи в гости!», - уточнил друг Королева и товарищ по сцене Виталий Гурков.
До 2014 года Сергей не имел отношения к музыкальной сфере. Достаточно долгое время он работал в различных банковских структурах в качестве финансиста. Другим его увлечением был футбол.
Ранее знаменитый парикмахер и диджей Пит Зорба умер в возрасте 45 лет от опухоли мозга. Знаменитый DJ был постоянным гостем на сцене Manchester House, играл в Warehouse Project, Parklife и ночном клубе Ibiza Space. Кроме того, он увлекался парикмахерским искусством и был мастером таких звезд, как Наоми Кэмпбелл. Мужчина «умер мирно». За два месяца до этого врачи дали неутешительные прогнозы. У звезды остались двое детей: пятилетняя дочь Эльби Рэй и годовалый сын Билли-Фокс.
Фото: Instagram/@brutto_nostra, Instagram/@karaliousiarhei
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