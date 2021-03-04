Солист группы Brutto Сергей Королев умер от рака мозга

«Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный друг», - говорится в сообщении. Известно, что артист в последнее время боролся с серьезным заболеванием - глиобластомой правого полушария головного мозга четвертой степени. В 2019 году ему сделали сложную операцию. «Он сражался до конца! Последние слова которые я от него слышал были такими: «Когда приедешь в Минск? Заходи в гости!», - уточнил друг Королева и товарищ по сцене Виталий Гурков.

До 2014 года Сергей не имел отношения к музыкальной сфере. Достаточно долгое время он работал в различных банковских структурах в качестве финансиста. Другим его увлечением был футбол.