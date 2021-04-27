Умер актер, сыгравший Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни»

Как передает телеканал «Рустави 2», Кахи Кавсадзе появился на свет в семье потомственных музыкантов. Он учился в театральном институте имени Шота Руставели в Тбилиси и окончил его в 1959 году.

За всю жизнь актер появился в более 80 фильмах. Самой известной работой Кахи остается Абдулла из «Белого солнца пустыни». Его реплики, произнесенные в фильме, разобрали на цитаты. Он также сыграл в «Мелодиях Верийского квартала», «Древе желания» и «Покаянии».

Ранее звезда сериала «Бандитский Петербург» Рудольф Фурманов скончался после тяжелой болезни. Мужчина умер после продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом. Знаменитость заразился вирусом еще в 2020 году, но восстановление затянулось на долгие месяцы. Несмотря на старания врачей, победить болезнь ему не удалось. Коллеги и поклонники актера выразили соболезнования его семье.