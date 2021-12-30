Умер актер сериала «Государственная граница» Владимир Поночевный

Ранее Владимир Поночевный перенес заболевание коронавирусной инфекцией, именно оно и стало причиной смерти. Его организм не справился с возникшими осложнениями после болезни. Об этом сообщает портал «Российская газета».

Актер известен своими ролями в таких фильмах, как «Рядом с вами», «Внимание! В городе волшебник!», «Государственная граница» и «Время выбрало нас». Он активно снимался в советском кино в юные годы. Многие из кинокартин пришлись на период его обучения во Всероссийском государственном институте кинематографии. Однако в начале 00-х Поночевный стал все реже появляться на экранах. А последняя его работа вышла в 2012 году — он сыграл эпизодическую роль в фильме «Полосатое счастье».

Также Владимир занимался и режиссерской деятельностью — он являлся вторым режиссером киностудии «Беларусьфильм».

Поночевный стал далеко не единственным, чью жизнь унес коронавирус в 2021 году. Жертвами злосчастного недуга стали также и другие актеры, среди них оказались Валерий Гаркалин, Нина Русланова, Юрий Лахин и многие другие.