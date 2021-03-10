Умер актер фильма «Летят журавли» Николай Сморчков

Первой ролью артиста стало участие в фильме «Сельский врач». В общей сложности Сморчков сыграл более, чем в 200 фильмах, среди которых такие известные картины, как «Летят журавли», «Мы вас любим», «Кремлевские куранты», «Верные друзья», «Война и мир» и другие.

Актер также был известен, как «король эпизодов», например за роли русского солдата в «Войне и мире», оперативника в «Джентльменах удачи», ординарца в «Освобождении» и другие.

Последнюю свою роль сыграл в «Своя земля» Сергея Раевского в 2018 году.

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