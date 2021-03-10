Умер актер фильма «Летят журавли» Николай Сморчков
Актер Николай Сморчков скончался на 91-м году жизни. Артист умер несколько дней назад, а причиной его смерти стал коронавирус. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
«Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память», — говорится в сообщении.
Фото: Кадр из фильма «Дни Турбиных»
Первой ролью артиста стало участие в фильме «Сельский врач». В общей сложности Сморчков сыграл более, чем в 200 фильмах, среди которых такие известные картины, как «Летят журавли», «Мы вас любим», «Кремлевские куранты», «Верные друзья», «Война и мир» и другие.
Актер также был известен, как «король эпизодов», например за роли русского солдата в «Войне и мире», оперативника в «Джентльменах удачи», ординарца в «Освобождении» и другие.
Последнюю свою роль сыграл в «Своя земля» Сергея Раевского в 2018 году.
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Фото: кадры из фильмов
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