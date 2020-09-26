Сбросившая 20 киллограммов Ребел Уилсон закрутила роман с молодым миллиардером
Фото: @rebelwilson / Instagram
Первые снимки актриса показала после их совместного выхода в свет по случаю концерта в защиту здоровья планеты в Монте-Карло. Актриса примерила элегантное платье в обтяжку и с открытыми плечами. Стилисты сделали Ребел укладку на правую сторону, чтобы подчеркнуть изящное декольте. Актриса удивила не только эффектным образом, но и новым возлюбленным, который сопровождал ее во время мероприятия. Ребел Уилсон закрутила роман с молодым миллиардером Джейкобом Бушем. Семья 29-летнего предпринимателя основала пивоварню Anheuser-Busch, которая производит самое популярное в Америке пиво Budweiser. Ранее миллиардер встречался с 59-летней актрисой Эдриен Малуф.
Фото: @rebelwilson / Instagram
Напомним, что этим летом актриса продемонстрировала небывалый спортивный результат — Ребел сбросила 20 киллограмов. Актриса заявила, что постройнела на съемках мюзикла «Кошки». «После танцев по 12 часов в день рядом с осветительными приборами и, как следствие, в режиме постоянной сауны я худела стремительно. Сбросила 20 килограммов за два месяца. 2020 год будет называться для меня годом здоровья, я сознательно занялась спортом, избегаю сахара и нездоровой еды. Кто со мной и готов привнести позитивные изменения в свою жизнь?» — написала она в Instagram.
Ранее мы писали, как Адель, Уилсон, Михалкова, Симпсон и другие звезды феноменально похудели. Эти знаменитости не просто постройнели, а буквально превратились в других людей, сбросив несколько десятков килограммов.
Фото и видео: @rebelwilson / Instagram
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