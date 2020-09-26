Сбросившая 20 киллограммов Ребел Уилсон закрутила роман с молодым миллиардером

Напомним, что этим летом актриса продемонстрировала небывалый спортивный результат — Ребел сбросила 20 киллограмов. Актриса заявила, что постройнела на съемках мюзикла «Кошки». «После танцев по 12 часов в день рядом с осветительными приборами и, как следствие, в режиме постоянной сауны я худела стремительно. Сбросила 20 килограммов за два месяца. 2020 год будет называться для меня годом здоровья, я сознательно занялась спортом, избегаю сахара и нездоровой еды. Кто со мной и готов привнести позитивные изменения в свою жизнь?» — написала она в Instagram.

Ранее мы писали, как Адель, Уилсон, Михалкова, Симпсон и другие звезды феноменально похудели. Эти знаменитости не просто постройнели, а буквально превратились в других людей, сбросив несколько десятков килограммов.