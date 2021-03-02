Уилл Смит задумался о политической карьере
Фото: picture-alliance.com
Звезда не исключил, что в ближайшем будущем будет претендовать на какой-либо политический пост. При этом Смит подчеркнул, что настроен оптимистично. По его словам, между людьми может быть понимание и гармония.
«Я обязательно внесу свой вклад в это, независимо от того, продолжу ли заниматься актерством или в какой-то момент выйду на политическую арену», — в добавил он. Как он хочет проявлять политическую активность, актер не уточнил.
Смит уже не первый раз говорит о своих политических амбициях. Пять лет назад он объяснил, что вероятно будет баллотироваться на пост президента США. Он добавил, что люди говорят «безумные вещи» о стенах и мусульманах. «Они вынудят меня пойти в политику», — заключил он тогда.
Ранее супруга актера Джада Пинкетт-Смит подтвердила слухи о своем романе с певцом Аугустом Алсиной. Уилл и его давняя подруга Джада сыграли свадьбу в 1997 году, однако в Сети регулярно появляется информация, что супруги практикуют свободные отношения.
27-летний певец Аугуст Алсина рассказал в интервью, что в 2015 году познакомился с Джадой благодаря ее сыну Джейдену, а после их дружеские отношения плавно перетекли в романтические. Самым громким заявлением артиста стало то, что он якобы просил и впоследствии получил благословение Уилла Смита на роман с его супругой.
Фото: picture-alliance.com
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