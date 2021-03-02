Уилл Смит задумался о политической карьере

Смит уже не первый раз говорит о своих политических амбициях. Пять лет назад он объяснил, что вероятно будет баллотироваться на пост президента США. Он добавил, что люди говорят «безумные вещи» о стенах и мусульманах. «Они вынудят меня пойти в политику», — заключил он тогда.

Ранее супруга актера Джада Пинкетт-Смит подтвердила слухи о своем романе с певцом Аугустом Алсиной. Уилл и его давняя подруга Джада сыграли свадьбу в 1997 году, однако в Сети регулярно появляется информация, что супруги практикуют свободные отношения.

27-летний певец Аугуст Алсина рассказал в интервью, что в 2015 году познакомился с Джадой благодаря ее сыну Джейдену, а после их дружеские отношения плавно перетекли в романтические. Самым громким заявлением артиста стало то, что он якобы просил и впоследствии получил благословение Уилла Смита на роман с его супругой.