Супруга Уилла Смита откровенно рассказала о любовнике «с согласия мужа»

В шоу Red Table Talk Джада в присутствии мужа призналась, что действительно у нее была внебрачная связь с молодым певцом. Однако этот роман начался, когда супруги приняли решение расстаться. По словам Пинкетт-Смит, она не спрашивала у мужа разрешения «завести любовника», поскольку вообще не знала, будет ли вообще с ним разговаривать. Супруга Уилла Смита отметила, что роман с певцом помог ей чувствовать себя хорошо, поскольку ее психологическое состояние в тот момент было хрупким. Более того, эти отношения ей помогли противостоять «эмоциональной незрелости и незащищенности», цитирует Джаду The Hollywood Reporter.

Отметим, у Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит двое детей — сын Джейден, появившийся на свет в 1998 году, и дочь Уиллоу, родившаяся в 2000 году.