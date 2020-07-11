Супруга Уилла Смита откровенно рассказала о любовнике «с согласия мужа»
Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Globallookpress
Актер Уилл Смит и его давняя подруга Джада Пинкетт сыграли свадьбу в 1997 году, однако в Сети регулярно появляется информация, что супруги практикуют свободные отношения. На днях 27-летний певец Аугуст Алсина рассказал в интервью, что в 2015 году познакомился с Джадой благодаря ее сыну Джейдену, а после их дружеские отношения плавно перетекли в романтические. Самым громким заявлением артиста стало то, что он якобы просил и, впоследствии, получил благословение Уилла Смита на роман с его супругой. Однако у актрисы, певицы и предпринимательницы свое мнение по этому поводу.
Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Globallookpress
В шоу Red Table Talk Джада в присутствии мужа призналась, что действительно у нее была внебрачная связь с молодым певцом. Однако этот роман начался, когда супруги приняли решение расстаться. По словам Пинкетт-Смит, она не спрашивала у мужа разрешения «завести любовника», поскольку вообще не знала, будет ли вообще с ним разговаривать. Супруга Уилла Смита отметила, что роман с певцом помог ей чувствовать себя хорошо, поскольку ее психологическое состояние в тот момент было хрупким. Более того, эти отношения ей помогли противостоять «эмоциональной незрелости и незащищенности», цитирует Джаду The Hollywood Reporter.
Отметим, у Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит двое детей — сын Джейден, появившийся на свет в 1998 году, и дочь Уиллоу, родившаяся в 2000 году.
Фото: Globallookpress
Видео: Instagram/@jadapinkettsmith
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